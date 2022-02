Einzelkritik zum VfB Stuttgart Chris Führich mit der 2,5 – doch dem VfB reicht es nicht zum Sieg

Im ersten Durchgang entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel. Statistisch gesehen bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Der VfB hatte in der Anfangsphase Glück, als Milos Pantovic quasi auf der Torlinie die Nerven versagten und er die Kugel über die Latte bugsierte. Die Möglichkeit war die größte in der ersten Spielhälfte bei einem xG-Wert von 72,6 Prozent. Der VfB wurde dem Bochumer Tor nicht so gefährlich, die Abschlüsse von Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos und Omar Marmoush sendeten aber immerhin offensive Lebenszeichen für den VfB, der ab der 21. Minute ohne den verletzten Silas Katompa Mvumpa auskommen musste. Eine genaue Diagnose seiner Schulterverletzung stand zum Spielende noch aus.