Einzelkritik zum VfB Stuttgart Borna Sosa ragt aus mittelmäßiger VfB-Elf heraus

Nach der Pause fand der VfB weiter nicht zu dem Spiel, das ihn noch in der Vorwoche ausgezeichnet hatte. Unions Körperlichkeit zog den Schwaben ein ums andere Mal den Zahn. Nach einer Stunde und dem Doppelwechsel – Mavropanos und Tomás gingen runter, Orel Mangala und Pascal Stenzel kamen dafür aufs Feld – schien sich der VfB zu einer etwas offensiveren Gangart entschlossen zu haben. Das Spiel wurde insgesamt attraktiver.

Außer einer Abschlusschance für Omar Marmoush, dessen Schuss über die Latte strich, sprang für den VfB aber nichts heraus. So blieb der kurze Stuttgarter Aufschwung nicht mehr als ein Strohfeuer. In der Schlussphase der Partie hatten die Gäste zwar ein deutliches Mehr an Ballbesitz, ohne aber davon in irgendeiner Form zu profitieren. Bis zur 90. Minute. Dann fand das Duo zusammen, dass sich auch in der letzten Saison für viele Treffer verantwortlich zeichnete. Borna Sosa fand Sasa Kalajdzic – und der VfB kam zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.