Einzelkritik zum VfB Stuttgart Bei RB Leipzig kommen Florian Müller und Co. unter die Räder

Im ersten Durchgang hatte der Verein mit dem Brustring viel Mühe, die spielfreudigen Gastgeber in Schach zu halten. Besonders Florian Müller und Marc Oliver Kempf verhinderten einen frühen Rückstand. Der VfB hingegen versuchte immer wieder kleine Nadelstiche zu setzen. Nach rund 30 Minuten vergab dabei Hamadi Al Ghaddioui aus aussichtsreicher Position. Doch wenige Zeigerumdrehungen später erzielte Dominik Szoboszlai (38.) mit einem sehenswerten Treffer die verdiente Führung für die Sachsen. So ging es mit dem 1:0 für RB in die Kabinen.