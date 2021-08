Einzelkritik zum VfB Stuttgart Bei BFC Dynamo lassen Al Ghaddioui und Co. nichts anbrennen

Im ersten Durchgang fanden beide Mannschaften zunächst schleppend ins Spiel. Dann aber drehte der VfB Stuttgart auf – und spielte seine Überlegenheit aus. Für das erste Tor sorgte Hamadi Al Ghaddioui (26.). Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Borna Sosa (45.+2) auf 2:0. Der 23-jährige Deutsch-Kroate trug an diesem Samstag in Abwesenheit von Wataru Endo und Waldemar Anton die Kapitänsbinde. So ging es mit dem Spielstand von 2:0 in die Kabinen.