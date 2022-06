Einzelhandel Probleme mit Zahlungsterminal: Dienstleister rät Austausch

Unter anderem die Supermarktkette Aldi Nord hatte bereits am Montag mitgeteilt, in ihren Filialen eine Umrüstung vorzunehmen, um das seit Anfang der Vorwoche bestehende Problem zu beheben. Von Edeka hieß es am Donnerstag: "In den Edeka-Märkten ist die Zahlung mit EC-Karte wieder möglich". Weiter wolle man sich noch nicht äußern. Andere Ketten wie Aldi Süd, die Rewe-Gruppe und Lidl waren von dem Problem von vornherein verschont geblieben.