Einzelhandel Höchster Anstieg der Preise Großbritannien seit 2011

Die Kostensteigerungen treffen Millionen Menschen in Großbritannien. Premierminister Boris Johnson räumte jüngst ein, die Regierung könne mehr tun, um Verbraucher zu entlasten. Steigende Energiepreise und angehobene Steuern sind ein zentrales Thema bei der Kommunalwahl in vielen britischen Gemeinden an diesem Donnerstag. Sollten die regierenden Konservativen deutlich verlieren, könnte dies Johnson sein Amt kosten.