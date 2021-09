Eintracht Frankfurt Wie die Diva vom Main ihren Ruf aufpoliert

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie der VfB den Turbulenzen trotzt

Nach außen bleibt die Angelegenheit undurchsichtig. Eintracht Frankfurt hatte der Darstellung, dass Kostic das Abschlusstraining vor dem Spiel in Bielefeld (1:1) bestreikt hatte, öffentlich nicht widersprochen. Trainer Oliver Glasner wurde am Tag nach dem Vorfall mit den Worten „ich will nicht sagen, dass das fantastisch war“ zitiert.

Glasner: Kein Denkzettel für Kostic

Nach dem Spiel am Sonntag betonte der Österreicher, dass es kein Denkzettel gewesen sei, seinen Linksaußen 59 Minuten auf der Bank sitzen zu lassen. „Filip kam erst am Donnerstagabend von der Nationalmannschaft zurück, und diese Tage sind in mentaler Hinsicht auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen“, erklärte der Coach. Er sieht seine Mannschaft nach dem 1:1 gegen den VfB auf einem gutem Weg. Glasner lobte den tollen Charakter seines Teams und wie es zuletzt vielen Widrigkeiten getrotzt habe.

Stepanovic lauschte den Worten aufmerksam – und wird sich wie viele andere seinen Teil gedacht haben.

