Eintracht Frankfurt Lob für Abwanderer Kostic - Glasner muss Lücke schließen

"Wenn jemand weggeht, ist das auch eine Chance"

Trapp fügte aber auch an: "Wir haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, auch ohne Filip gute Leistungen bringen zu können. Es ist nichts, was uns geschockt hat." Denn neben den aktuellen Alternativen bleiben Sportvorstand Markus Krösche drei Wochen, um personell noch einmal nachzulegen. Der Deal mit Juve soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro in die Kassen der Hessen spülen. Offen ist, wie es bei Evan Ndicka und Daichi Kamada weitergeht. Beide haben ebenfalls noch bis 2023 Verträge und bislang nicht verlängert.