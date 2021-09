Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart So könnte der VfB auflaufen

„Die haben Feuer unterm Arsch, genauso wie wir. Die wollen auch etwas gut machen, daher erwarte ich ein energiegeladenes Spiel am Sonntag“, umreißt Pellegrino Matarazzo mit deutlichen Worten die bevorstehende Aufgabe. Für den VfB geht es auch darum, von Beginn an hellwach zu sein, was in den Spielen gegen Leipzig und Freiburg nicht gelang. „Leistung entscheidet, das ist Fakt. Wir wollen leisten am Sonntag und ab der ersten Minute Power reinbringen. Es wird darum gehen, von Anfang an dagegenzuhalten, um dann im Verlauf konstruktiven Ballbesitzfußball spielen zu können.“