Eintracht Frankfurt Auswärtsspiel des VfB Stuttgart vor 25.000 Fans

Das zuständige Gesundheitsamt hat sowohl für die Bundesligapartie gegen den VfB Stuttgart am 12. September als auch das Auftaktspiel in der Gruppenphase der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul am 16. September jeweils 25.000 Zuschauer genehmigt. Das teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Freitag mit.