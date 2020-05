Einstürzende Neubauten "Alles in Allem": Blixa Bargeld besingt Berlin

Berlin - In ihren Anfangsjahren machten die Einstürzenden Neubauten Musik mit allem, was Hobbykeller oder Schrottplätze so hergaben. Nicht wenige zweifelten an, dass es überhaupt Musik war, was die Berliner Avantgardisten mit Schlagbohrern, alten Einkaufswagen, Eisenrohren und Blechkanistern da anrichteten.