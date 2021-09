Einschulung in Großbottwar Stolze ABC-Schützen mit vollen Schultüten

Dass das Coronathema den ersten Schultag begleitet, lässt sich auch in Großbottwar nicht vermeiden. So wurden nicht nur die Eltern auf die 3 G-Regelung hin überprüft, sondern auch die 76 einzuschulenden Kinder mit ihren Familien in drei Gruppen aufgeteilt und jeweils im Dreiviertelstunden-Rhythmus empfangen. Und die Klasse 2c durfte so gleich dreimal präsentieren, was sie sich ausgedacht und geprobt hatte. Dazu zählte auch ein gelungenes Ständchen mit der Mundharmonika. Und um einen Vorgeschmack zu geben, was in der Schule überhaupt gelehrt wird, lüfteten die Zweitklässler auch dieses offene Geheimnis: sie wiesen mit passenden Symbolen, etwa einem Ball oder einem Wasserkasten darauf hin, dass es neben Fächern wie Rechnen, Lesen und Schreiben in der Schule auch sportlich oder kreativ zugeht. Und mit dem Song „Alle Kinder lernen lesen“, machten sie ihren neuen Schulkameraden viel Mut.