Einschränkungen beschlossen Harter Lockdown kommt am Mittwoch

Marbach/Berlin - Es war im Vorfeld der Konferenz zwischen der Regierungsspitze im Bund und den Ministerpräsidenten am Sonntag schon einiges durchgesickert. Und so war es im Grunde keine große Überraschung mehr, als die Kanzlerin Angela Merkel bei der Pressekonferenz am späten Vormittag wegen gestiegener Corona-Zahlen einen harten Lockdown ab Mittwoch, 16. Dezember, verkündete.