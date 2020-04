Einschränkung auf der A81 Lärmschutz bei Freiberg wird aufgebaut

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat zu Beginn dieses Monats die vorhandene Lärmschutzwand an der A 81 bei Freiberg aus Verkehrssicherheitsgründen kurzfristig abgebaut. Um die anliegende Bevölkerung bis zum Ersatzneubau der Lärmschutzwand weiterhin vor Lärm durch den Verkehr auf der Autobahn zu schützen, wird eine provisorische Lärmschutzwand auf dem Standstreifen aufgebaut. Der Aufbau des Provisoriums mit einer Länge von rund 400 Metern beginnt am Mittwoch, 15. April, und dauert voraussichtlich bis Donnerstag, 23. April, an. Hierzu ist die Sperrung des Seitenstreifens und der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart erforderlich. Die verbleibenden zwei Fahrspuren werden verengt und es wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 Stundenkilometer eingerichtet.