Einschaltquoten Schwacher DSDS-Start

Mit den neuen Juroren Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad aber stürzte die Zuschauerzahl im Vergleich ab. Im Schnitt 2,65 Millionen Menschen (9,0 Prozent Marktanteil) schalteten ab 20.15 Uhr RTL ein. 2021 hatte die erste DSDS-Ausgabe am 5. Januar - einem Dienstag - etwa 3,3 Millionen erreicht, im Jahr 2020 waren es am 4. Januar - einem Samstag - noch 3,9 Millionen und 2019 am 5. Januar sahen 4,4 Millionen den Auftakt zur Staffel.