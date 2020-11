Einschaltquoten Mehr als 9,5 Millionen sehen Jubiläums-"Tatort"

Berlin - Der Jubiläums-"Tatort" hat am Sonntagabend die TV-Konkurrenz in den Schatten gestellt. 9,54 Millionen (27,1 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr den ersten Teil der Doppel-Episode "In der Familie". Zum 50. Geburtstag der ARD-Krimireihe ermittelten die Teams aus Dortmund und München gemeinsam. Dominik Graf führte beim ersten Teil Regie.