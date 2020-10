Einschaltquoten "Babylon Berlin" muss sich ZDF-"Herzkino" geschlagen geben

Erneut einen starken Wert erzielte die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" mit 3,05 Millionen Menschen (10,0 Prozent) an den Bildschirmen. Den US-Fantasyfilm "Suicide Squad" mit Cara Delevingne und Viola Davis wollten auf ProSieben 2,37 Millionen (7,5 Prozent) sehen.