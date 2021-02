Einschaltquoten 9,63 Millionen sehen letzten "Polizeiruf" mit Maria Simon

Mit einigem Abstand folgte in der Publikumsgunst auf Platz zwei der ZDF-Film "Frühling - Mit Regenschirmen fliegen". Die Romanze mit Simone Thomalla und Christoph M. Ohrt wollten 5,77 Millionen (16,2 Prozent) sehen. Der amerikanische Science-Fiction-Film "Star Wars: Das Erwachen der Macht" erreichte bei RTL 2,19 Millionen (6,8 Prozent). Den Piratenfilm "Pirates of the Caribbean 5 - Salazars Rache" bei ProSieben sahen 1,80 Millionen (5,6 Prozent).