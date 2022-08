Einsatz in Rielingshausen Brandstiftung an der Sporthalle?

Gebrannt hat es am Dienstag um 18.50 Uhr an der Sporthalle im Marbacher Stadtteil Rielingshausen. Das Feuer loderte an einem Notausgang der Halle in Richtung des benachbarten Bolzplatzes. Um das Feuer zu löschen, musste die Feuerwehr nach Angaben der Polizei zunächst einen Teil der Gebäudefassade entfernen. Wegen der Hitze sprang an der Tür das Glas, auch eine Rinne wurde beschädigt. Die Ursache wird noch untersucht – laut der Polizei muss möglicherweise von Brandstiftung ausgegangen werden. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro, die Ermittlungen dauern an.