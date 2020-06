Einsatz in Bönnigheim Verfolgungsfahrt und Schüsse

Gegen 16.15 Uhr hatten sich laut Polizei zwei 23-jährige Männer am Bönnigheimer Freibad aufgehalten und sich in einem BMW unterhalten. Plötzlich soll ein mit einer Jogginghose bekleideter Mann mit entblößtem Oberkörper auf sie zugerannt sein und habe sie aufgefordert, sofort loszufahren, da er von mehreren Personen verfolgt werde, die ihn umbringen wollten. Der am rechten Arm verletzte Unbekannte habe sich dann zum Beifahrer gesetzt und die beiden 23-Jährigen hätten daraufhin eine etwa zehnköpfige Personengruppe entdeckt, die den Mann augenscheinlich verfolgte. Die Verfolger stiegen in einen schwarzen BMW M6 und einen schwarzen 3er-BMW ein und fuhren den Flüchtenden hinterher. In der Erligheimer Straße sollen im Bereich eines Kebaphauses aus dem M6 heraus mehrere Schüsse abgefeuert worden sein. In der Schlossstraße brachen die Verfolger ihr Vorhaben offensichtlich ab.