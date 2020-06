Einsatz in Bietigheim-Bissingen Große Gruppe soll zwei Teenager bedroht haben

Bietigheim-Bissingen - Eine größere Gruppe von Jugendlichen soll am Montag gegen 18 Uhr in der Nähe eines Badeparks in Bietigheim-Bissingen zwei andere Heranwachsende bedroht haben. Die Polizei nahm die Fahndung auf und stieß auf einer Wiese auf eine Tasche mit Schlagwerkzeugen und Messern.