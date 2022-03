Einsatz in Affalterbach Feuerwehr muss Grill löschen

Wegen unklarem Feuerschein und Rauchentwicklung wurde die Affalterbacher Feuerwehr am Donnerstagmorgen alarmiert. Die freiwilligen Helfer rückten um 5.55 Uhr in den Bereich des Gewannes „Stromberg“ aus. Dort stellten die Feuerwehrleute fest, dass sich ein unbeaufsichtigtes Grillfeuer vom Vorabend in den Nachtstunden auf Gartenmöbel und auf dem Grundstück gelagertes Holz ausgebreitet hatte.