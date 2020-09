Die Oberstenfelder Feuerwehr hat am Donnerstag um 10.30 Uhr einen Kellerbrand im Nußbaumweg gelöscht. Der Treppenraum war laut Feuerwehrbericht komplett verraucht, die Wehr konnte das Gebäude nur unter Atemschutz betreten. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Ein Trupp kämpfte sich mit einem C-Rohr in den Keller vor und entdeckte ein kleines Feuer direkt unter einer Gasleitung. Durch das Feuer platzte eine Wasserleitung direkt neben den Flammen und verhinderte so, dass sich der Brand weiter ausbreiten konnte. Ursache für das Feuer war laut Polizei wohl eine weggeworfene Zigarette, die in der Nähe einer Tasche mit alten Schuhen gefunden worden war. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.