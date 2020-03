Einsatz am Bahnhof Schwaikheim Betrunkener hantiert mit Schreckschusswaffe

Die Polizei musste am Donnerstagabend zum Bahnhof in Schwaikheim ausrücken, weil dort ein 23-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe zugange war. Zeugen hatten gegen 23.15 Uhr die Beamten alarmiert, weil ein erheblich betrunkener Mann auf den Boden geschossen habe. Eine Streifenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel konnte den Mann in der Justinus-Kerner-Straße antreffen und in Gewahrsam nehmen.