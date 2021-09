Einreiseverbot wegen Corona Wann kann man wieder in die USA reisen?

Noch immer schränkt die Corona-Pandemie Reisen an verschiedene Orte ein. In den USA gibt es sogar ein striktes Einreiseverbot für alle, die in den letzten 14 Tagen in einem Schengen-Staat waren. Dazu gehört auch Deutschland. Dieses Verbot hat die US Regierung mit einer sogenannten Presidential Proclamation bis auf weiteres erneuert, erklärt das Auswärtige Amt.