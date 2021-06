Einreise trotz Corona Das müssen Sie bei der Reise nach Südtirol beachten

Das Digital Passenger Locator Form der EU funktioniert ähnlich. Auch hier müssen Reiseziel und persönliche Daten eingetragen werden. Die Bestätigungsmail muss bei der Einreise auf dem Smartphone ersichtlich sein. In Ausnahmefällen ist auch die Papierform möglich.

Hier geht es zum EU Digital Passenger Locator Form.

Diese Corona-Regeln gelten derzeit in Südtirol

Die Corona-Regeln sind in Südtirol relativ ähnlich zu den Regeln in Baden-Württemberg. Es gilt allerdings eine FFP2-Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Handel und in der Gastronomie. Dort dürfen maximal vier Personen an einem Tisch Platz nehmen – die Restaurants haben bis 23 Uhr geöffnet. Stand heute gilt in Südtirol ab 23 Uhr eine Ausgangssperre, welche bis um 5 Uhr am Folgetag gilt. In diesem Zeitraum darf die Wohnung nur unter dringlichen Gründen, wie beispielsweise das Gassigehen mit einem Hund, verlassen werden.

In Südtirol sind Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder oder Kinos wieder geöffnet. Besucher brauchen allerdings einen sogenannten CoronaPass, welcher bescheinigt, dass die Person negativ getestet wurde, geimpft oder genesen ist. Für Museen ist kein CoronaPass notwendig. Auch Bergbahnen wie Seilbahnen und Sessellifte sind geöffnet.

Die aktuellen Bestimmungen finden Sie hier.

Das müssen Sie nach der Rückreise beachten

Da Italien vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft ist, gilt eine Testpflicht nach der Rückreise von Italien. Rückreisende müssen sich in das deutsche Einreiseportal eintragen und dort Informationen über die Reiseart und das Land angeben.

Hier finden sie den Link zum digitalen Einreiseportal.

Spätestens 48 Stunden nach der Rückreise muss ein negativer Antigen- oder PCR-Test an das Einreiseportal übermittelt werden. Bis der Test eingereicht ist, gilt eine Quarantänepflicht. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.