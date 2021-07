Einreise trotz Corona Das müssen Sie bei der Reise nach Mallorca beachten

Lesen Sie hier aus unserem Plus-Angebot: Das sollte man für den Urlaub in Österreich wissen

Diese Corona-Regeln gelten auf Mallorca

Die Maskenpflicht im Freien wurde von der Regierung in Mallorca wieder aufgehoben. Aktuelle gilt draußen nur eine Maskenpflicht, wenn kein ausreichender Abstand zu anderen Personen eingehalten werden kann. Am Strand muss man von den Sonnenliegen und der sonstiger Strandausstattung anderer Personen einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten.

Eine Ausgangssperre gibt es in Mallorca nicht mehr und auch die Beschränkungen für private Treffen wurden aufgehoben. Man kann sich also theoretisch mit so vielen Personen wie gewollt treffen, die Regionalregierung empfiehlt allerdings höchstens mit zehn Personen im privaten Raum und 15 Personen im Freien zusammen zukommen. In Restaurants, Cafés und Bars dürfen maximal zehn Personen zusammensitzen, im Innenbereich maximal sechs Personen.

Die meisten Ausflugsziele auf Mallorca haben geöffnet, allerdings gibt es teilweise Kapazitätsbeschränkungen. Tickets für Ausflüge und Museen sollten vorab online gekauft oder reserviert werden. Nachtclubs sind hingegen weiterhin geschlossen.

Das müssen Sie nach der Rückreise beachten

Seit dem 9. Juli gilt ganz Spanien inklusive der Balearen als Risikogebiet. Es besteht also eine Test- und Meldepflicht. Rückreisende aus Mallorca müssen sich vor ihrer Ankunft auf www.einreiseanmeldung.de registrieren. In Ausnahmefällen können Reisende auch eine Ersatzmitteilung in Papierform ausfüllen. Spätestens 48 Stunden nach Einreise in Deutschland muss dann ein Nachweis über einen negativen PCR- oder Antigentest auf das Einreiseportal hochgeladen werden. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Hier geht es zur digitalen Einreiseanmeldung.

Flugreisende müssen sich schon vor dem Rückflug testen lassen. Corona-Tests sind beispielsweise am Flughafen in Palma de Mallorca möglich – hier gibt es verschiedene Anbieter welche PCR-Tests und Antigen-Tests anbieten. Sollte der Test vor der Rückreise positiv ausfallen, muss die getestete Person auf Mallorca in Quarantäne. Die Regionalregierung hat dafür extra Quarantänehotels eingerichtet.

Weitere Informationen über die Rückreise nach Deutschland finden Sie auf der Website des Auswärtigen Amts.