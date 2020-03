Einmalige Sammlerstücke "James Bond"-Waffen gestohlen

Unter den gestohlenen Schusswaffen sind unter anderem eine Walther PPK, die Roger Moore in seinem letzten Einsatz als 007 in dem Film "Im Angesicht des Todes" (1985) benutzte, sowie ein Revolver vom Typ Smith & Wesson 44 Magnum, den Moore in seinem ersten James-Bond-Film "Leben und sterben lassen" (1973) bei sich trug. Außerdem erbeuteten die Diebe drei Waffen aus dem Film "Stirb an einem anderen Tag" (2002) mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle.