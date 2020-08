Einladungsturnier Am Ende platt: Haas das Zugpferd auf Berliner Tennis-Woche

Auch Veranstalter Edwin Weindorfer schwärmte von einer unglaublichen Leistung, die Haas im Steffi-Graf-Stadion und im Hangar 6 des einstigen Airports erbracht habe. "Das haben wir uns alle nicht erwartet. Körperlich ist er jetzt durch für eine Woche, glaube ich", sagte der Österreicher und lachte.

Der seit Jahrzehnten in den USA lebende Haas könnte künftig wieder mehr Zeit in Deutschland verbringen, wie er in einem Interview der "Bild"-Zeitung andeutete. Der seit Jahren in Los Angeles ansässige Vater zweier Töchter erklärte: "Ich würde es bevorzugen, wenn sie mal sechs Monate oder ein Jahr in Deutschland zur Schule gehen, Deutsch schreiben und lesen, die Kultur mitbekommen." Seine Schwester und seine Eltern leben in der Nähe von München.

In dem Interview äußerte sich Haas auch zu gesellschaftlichen Themen in den USA - so zum Beispiel der Rassismusdebatte nach dem Tod des Schwarzen George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes. "Diese Bilder gehen um die Welt. Die wollen wir nicht sehen und die können wir nicht verstehen, also ich zumindest nicht." Über US-Präsident Donald Trump zu sprechen, sei sehr schwierig, räumte Haas ein, der auch die Staatsbürgerschaft seiner Wahlheimat besitzt. "Trump hat viel Neues gebracht für einen, der das Land regiert. Was er teilweise von sich gibt, ist sicher nicht korrekt als Präsident der Vereinigten Staaten, das wissen wir."

Zverevs Absage für Berlin kommentierte Haas erneut zurückhaltend: Es gebe immer Dinge, wo man sich frage, ob man das Richtige getan habe oder ob man etwas anders hätte machen können.

