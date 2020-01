Einkaufen in Steinheim Aldi will in der Urmenschstadt eine Filiale eröffnen

Steinheim - Wer in Steinheim bei einem Supermarkt seine Einkäufe erledigen will, kann entweder das Kaufland am Ortsrand oder die Norma im Zentrum ansteuern. In absehbarer Zeit wird die Wahl wohl noch einen Tick schwieriger: Mit Aldi will ein drittes großes Unternehmen aus der Branche in den Kampf um Kunden in der Urmenschstadt einsteigen. Wie die Konkurrenz von Norma möchte sich der Discounter in der Bahnhofstraße und damit auf Tuchfühlung zur City niederlassen.