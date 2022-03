Einkaufen in Marbach Wochenmarkt bleibt bei Stadionhalle

Geld fürs Citymanagement bewilligt

Das entspricht auch den Wünschen der meisten Beschicker, die sich im Vorfeld für diese Lösung ausgesprochen hatten. Ähnlich war der Tenor einer Umfrage unter den Bürgern. Zwei Drittel der Teilnehmer haben Gefallen am Ausweichquartier auf dem Parkplatz vor der Stadionhalle gefunden, nur 22 Prozent sind mit dem Gelände unzufrieden. Bitter ist die Entscheidung des Gemeinderats aber für die Gewerbetreibenden, die das Zugpferd Samstagsmarkt gerne näher am Zentrum gesehen hätten. Den Einzelhändlern und Gastronomen soll dafür die schmerzliche Phase mit der Baustelle vor der Haustür auf andere Weise erträglicher gemacht werden. Über Aktionen will die Kommune versuchen, die Innenstadt zu beleben – um damit auch den Umsatz in den Geschäften anzukurbeln. Dafür und zur Unterstützung der Selbstständigen bekam das Citymanagement 8000 Euro extra bewilligt.