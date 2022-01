Einkaufen in Marbach Umfrage zu Markt unter Bürgern

Stimmungslage abklopfen

Basis für die Entscheidungsfindung wird eine Umfrage sein. Dabei wird bei den Beschickern abgeklopft, wo sie fortan ihre Zelte aufschlagen wollen. Die Tendenz ging zuletzt klar dahin, auf dem Parkplatz zu bleiben. Anders könnte aber die Stimmungslage bei den Einzelhändlern in der Innenstadt sein, die ebenfalls angehört werden und für die ein Wochenmarkt in der Nähe des Zentrums ein größerer Umsatzbringer sein könnte. Dass diese beiden Gruppen ihren favorisierten Standort kundtun dürfen, war klar. Neu ist allerdings, dass auch die Bürger mit ins Boot genommen werden. Rathauschef Jan Trost gab nun im Verwaltungsausschuss bekannt, dass an einer Umfrage für die Bevölkerung gearbeitet werde. „Damit wir auch von dieser Seite ein Stimmungsbild bekommen“, erklärte er.