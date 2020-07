Einigung mit der TSG 1899 Hoffenheim Torhüter Gregor Kobel wechselt zum VfB Stuttgart

Am Neckar erhält Gregor Kobel einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme beläuft sich auf rund vier Millionen Euro. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison stand der 22-jährige Schweizer 31-mal zwischen den Pfosten und hatte großen Anteil an der Rückkehr des VfB in die höchste deutsche Fußball-Spielklasse. Neben den Weiß-Roten bekundeten zuletzt auch andere Clubs ihr Interesse am 1,94 Meter großen Keeper, darunter etwa Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC.