Keine Einigung Möglicher Brexit-Pakt kann nicht mehr ratifiziert werden

Großbritannien verlässt nach dem EU-Austritt Ende Januar am 31. Dezember auch den Binnenmarkt und die Zollunion und vollzieht damit den Brexit auch wirtschaftlich. Der gewünschte Vertrag soll Zölle und Handelshemmnisse vermeiden. Doch mühten sich die Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens auch am Wochenende vergeblich. Am Montag soll weiter verhandelt werden, wie beide Seiten am Sonntagabend mitteilten.