Einige Thesen im Faktencheck Corona-Aussagen halten einer Überprüfung nicht stand

Fakten falsch interpretiert

Die Behauptung: „Laut RKI liegt keine Übersterblichkeit und keine erhöhte Intensivbettenbelegung vor.“

Die Fakten: In seinem Lagebericht vom 12.2. dieses Jahres stellt das RKI eine Übersterblichkeit gegenüber den Vorjahren fest. In Kalenderwoche vier ein Plus von 10 Prozent, in Kalenderwoche drei ein Plus von 19 Prozent. Das Statistische Bundesamt hat bei seiner Sonderauswertung der vorläufigen Todeszahlen im April 2020 und ab der zweiten Oktoberhälfte bis kurz vor dem Jahreswechsel einen auffälligen Anstieg verzeichnet. Von Mitte Februar bis Anfang April liegen die Zahlen unter dem Jahresdurchschnitt.

Für die Intensivbetten meldet das RKI am 4. Mai 21 001 belegte Betten (von insgesamt rund 24 000), davon 4.955 mit an Covid-19 Erkrankten, von denen 59 Prozent invasiv beatmet werden müssen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hat im März 2020 damit begonnen, tagesaktuelle Belegungszahlen von Intensivbetten zu registrieren. Im Jahr 2018, das in sozialen Medien gern als Vergleich herangezogen wurde, wurde nur ein Jahresdurchschnitt erfasst. Zudem berichtete die Ärztezeitung schon im Oktober letzten Jahres, dass der Personalbedarf schon wegen der aufwendigen Hygienemaßnahmen für Covid-19-Intensivpatienten höher sei als bei anderen intensiv Versorgten.

Aussage trifft nicht zu

Die Behauptung: „PCR-Tests wurden von ihrem Erfinder Kary Mullis als ungeeignet für den Nachweis von Viren deklariert.“

Die Fakten: Kary Mullis hat (wörtlich übersetzt) gesagt: „Mengenbezogene PCR-Tests sind ein Oxymoron“ – also ein Widerspruch in sich. Damit kommt zum Ausdruck, dass man seiner Meinung nach mit dem Test nichts über die Virenmenge sagen kann. Über die Art der Viren wegen ihrer spezifischen genetischen Sequenzen aber schon. PCR-Tests werden seit Jahren in der Medizindiagnostik eingesetzt – bei Erbkrankheiten, Vaterschaftstests oder dem Nachweis von Viren.