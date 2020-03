Eine Million weniger Spender Spendenrat: Zahl der privaten Spender gesunken

Dass zuletzt mehreren Organisationen aus verschiedenen Gründen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, spielt aus Sicht des Spendenrats für die Bilanz eher keine Rolle. Wie Geschäftsführer Mälzer auf Anfrage erklärte, variiert das Gesamtspendenvolumen immer ein wenig. "Der Rückgang der Spender ist jedoch ein Langzeittrend, der eher vom demografischen Wandel und einer anderen Mentalität dem Thema Spenden gegenüber bedingt ist", so Mälzer.

Eine Vermutung von Experten ist, dass die nun ins typische Spendenalter kommenden Babyboomer womöglich andere Prioritäten als die eigenen Eltern haben, die selbst im Krieg Leid erfuhren und gerne etwas zurückgeben wollten. Ein Faktor dürfte aber auch sein, dass manche Menschen heutzutage auf anderen Wegen Gutes tun - was aber nicht unter die Kriterien des Spendenrats fällt. Zum Beispiel mit Sachspenden oder per Spendenaufruf in sozialen Medien.

Die "Bilanz des Helfens" basiert auf monatlichen Selbstauskünften von 10.000 Menschen ab 10 Jahren in Deutschland, erhoben von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Erbschaften, Spenden von Unternehmen und an Parteien sowie Großspenden werden nicht erfasst. Der Spendenrat ist der Dachverband von 68 Organisationen, die Spenden sammeln.