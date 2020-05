Eine Logopädin in der Corona-Zeit Veränderung nicht nur zum Schlechten

Dennoch räumt sie ein: „Es geht nicht alles bei allen, und auch die Technik klappt nicht immer reibungslos.“ Deshalb hat sie zurzeit auch nur wenige Therapien bei sich in der Praxis, wobei das gerade wieder ein wenig anziehe, wie sie sagt: „Ganz vereinzelt werden wieder Kinder bei mir in der Praxis vorgestellt, seit es leichte Lockerungen der Corona-Beschränkungen gibt.“ Das sei in den Fällen nötig, in denen die Kinder zum ersten Mal kämen: „Ich kenne die Kinder noch nicht, und sie kennen mich nicht“, erklärt Susanne Fajt. Stichwort kennen oder vielmehr erkennen: Spannend dürfte es auch noch werden, wenn sie, wie beantragt, Schutzkleidung über das Landratsamt bekommt und dann vielleicht doch wieder vermehrt Kinder in die Praxis kommen. Zumindest bei Atemwegsinfekten, die viele der Kinder oft hätten, wäre das riskant. Und: „Da müsste ich volle Schutzausrüstung tragen, und dann würden die Kinder mich nicht sehen.“