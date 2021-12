Eine Krippe, die Generationen fasziniert Figuren werden beim Spiel lebendig

Oberstenfeld - Eigentlich fehlte in dieser Ecke der Stube schon immer etwas, besonders an Weihnachten“, erinnert sich Hanns-Otto Oechsle an jenen saisonalen Artikel, den die Familie nun seit rund 25 Jahren zur Weihnachtszeit beherbergt: die Krippe. Erst als ein Nachbar in den Ruhestand ging und „mit viel Freude, Geduld und Geschick begann Weihnachtskrippen zu basteln“, habe das hölzerne Weihnachtssymbol, Einzug bei der Oberstenfelder Familie gehalten.