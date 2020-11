«Eine klare Schwalbe» Elfer-Frust bei Nagelsmann nach PSG-Niederlage

So blieb RB nur die Erkenntnis, den Vorjahresfinalisten über fast 90 Minuten dominiert zu haben. 60 Prozent Ballbesitz, fast doppelt so viele Torabschlüsse, fünf Kilometer mehr gelaufen. Eine Überlegenheit, für die die Sachsen aber nicht belohnt wurden. In der Tabelle rutschte die Mannschaft auf Rang drei hinter Manchester United und PSG. "Wir müssen gewisse Dinge akzeptieren und Lehren draus ziehen", betonte Nagelsmann. Zu den Lehren sollte zählen, dass man trotz intensiver Bemühungen über den gesamten Spielverlauf keine hundertprozentige Torchance hatte.