Eine Halbserie «achtbar» Fürths zweiter Abstieg kaum noch abzuwenden

Hoffenheim hingegen hat in den Wochen seit dem 1:1 gegen den FC Bayern München massiv an Boden verloren. 0:3 in Berlin, 0:3 in Leipzig, dazu Patzer beim 1:2 daheim gegen Bochum und nun gegen Fürth. So wird es nichts mit Europa für die TSG und Cheftrainer Sebastian Hoeneß. "Es ist zu wenig, wir sind enttäuscht. Uns fehlt dieses Tor, uns fehlt dieses eine verdammte Tor", sagte Hoeneß am Sonntagabend, und kündigte an: "Wir müssen und werden weitermachen."