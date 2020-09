Eine Erfolgsgeschichte Das Steinheimer Lädle wird fünf Jahre alt

Und das können sie auch sein. Denn dank des ehrenamtlichen Engagements wurden bereits erhebliche Spenden gesammelt und verteilt: Vorrangig gingen jedes Jahr Spenden an den Asylkreis, an „Bürger helfen Bürgern“ und die Bürgerstiftung, das Jugendhaus und das DRK. Mit Einzelspenden konnte zum Beispiel die Orgel in der Aussegnungshalle in Steinheim renoviert, die Haltestellentafeln des Bürgerbus finanziert, die Schäden am Aussichtsplatz Burgberg behoben, die Bühnenvorhänge in der Blankensteinhalle erneuert, der Verein „ Frauen helfen Frauen“ unterstützt und einzelne kleiner Förderungen, wie zum Beispiel an Kirchen oder für einzelne Familien, die nach Bränden in eine Notlage gerieten, übernommen werden.