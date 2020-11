Eine 25-jährige Betroffene erzählt Pandemie belastet Depressive massiv

Während des Lockdowns sind viele Erkrankte in einen Teufelskreis geraten

Was Frederike Brand schildert, belegt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit Zahlen. In ihrem vierten Deutschland-Barometer Depression zeigt sich, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung – in Deutschland sind das rund fünf Millionen – deutlich stärker von den Folgen der Corona-Maßnahmen betroffen sind als die Allgemeinbevölkerung. „Da sind zum einen die Auswirkungen auf das persönliche Umfeld“, sagt Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung und Inhaber der Senckenberg-Professur an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. „Der Lockdown im Frühjahr beispielsweise wurde von psychisch Kranken im Vergleich zu Gesunden als deutlich belastender erlebt.“ Insbesondere die fehlende Tagesstruktur bedingt durch die häusliche Isolation ließ viele in einen Teufelskreis rutschen: „Menschen in einer Depression sind hoffnungslos und erschöpft“, sagt Hegerl. „Lange Bettzeiten können die Depression weiter verstärken.“