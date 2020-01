Marbach - Ein Unfall hat sich am Montagmorgen in der Bahnhofstraße in Marbach zugetragen, der quasi das Gegenteil einer Unfallflucht darstellt. Eine 22-Jährige war zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr dort mit ihrem VW unterwegs und wollte an einer Kreuzung in die Güntterstraße abbiegen. Vor ihr stand an der Ampel ein dunkler SUV. Beim Anfahren fuhr die Frau ihrem Vordermann leicht auf. Der schien den Zusammenstoß aber nicht bemerkt zu haben. Das Polizeirevier Marbach bittet daher nun den Fahrer des beschädigten SUV, sich unter Telefon 0 71 44 / 90 00 zu melden.