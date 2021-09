Eindrucksvolle Bilder aus den 20er Jahren Fotografie in aufregenden Zeiten

Sander hat auch ein Künstler-Ehepaar fotografiert: Martha und Otto Dix. Der Maler schaut beiseite, will sich dem Blick der Kamera nicht stellen. Hier ist derjenige, der ein Einzelstück, ein Original schafft, dort der­jenige, der ein unendlich oft reproduzierbares Werk herstellt.

Was sich damals abzeichnete, hat sich längst etabliert: Fotografie als Kunst. Wie Auktionen zeigen, die etwa Sanders Fotos für fünfstellige Beträge versteigern. Und wie dieses Buch und die Schau „Neu sehen“ mit über 100 Fotografien im Städel Kunstmuseum Frankfurt am Main eindrücklich beweisen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wiederentdeckt: Die Fotografien aus den 50er Jahren der US-Fotografin Ruth Orkin

Info

Buch

„Neu sehen. Die Fotografie der 20er und 30er Jahre“. Hg. v. Kristina Lemke. Kerber Verlag, 256 Seiten. 49,90 Euro. Der Band enthält interessante Essays, zeigt viele Fotos, informiert auch über die Biografien der Fotografen.

Ausstellung

Das Städel Museum in Frankfurt am Main (Schaumainkai 63) zeigt die Fotoausstellung „Neu sehen“ bis zum 24. Oktober. Geöffnet Di, Mi, Fr, Sa, So 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr. In sieben Kapiteln zeigt die Schau, wie sich die Fotografie in verschiedenen Kontenten in der Zwischenkriegszeit entwickelte und gibt Ausblicke in die 30er Jahre, in der die Fotografie auch als Kommunikationsmittel für die politische Propaganda der Nationalsozialisten instrumentalisiert wurde.