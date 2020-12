Einbrüche in Beihingen und Benningen Geld und Smartphones erbeutet

In der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, drangen die Unbekannten in Beihingen in ein Wohnhaus in der August-Müller-Straße ein. Die Täter schlugen dafür ein Fenster ein. Da die Doppelhaushälfte derzeit aber leer steht, mussten diese ohne Beute abziehen.