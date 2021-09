Einbruch in Mundelsheim Tabak gestohlen

Mundelsheim - In der Nacht zum Montag, vermutlich gegen 1.35 Uhr, sind unbekannte Täter durch das Dach und über eine Leiter in den Verkaufsraum eines Discounters in der Pleidelsheimer Straße in Mundelsheim eingedrungen. Im Kassenbereich öffneten sie gewaltsam die dortigen Zigarettenträger und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.