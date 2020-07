Einbruch in Benningen E-Bike aus Garage gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag ein E-Bike aus einer Garage mitgehen lassen. Der Einbrecher hat sich in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8 Uhr am Dienstagmorgen zunächst Zugang zu einem Grundstück in der Lembergerstraße verschafft. Anschließend ging er weiter zu einer Garage und stahl ein mit einem Schloss gesichertes E-Bike mitsamt Zubehör.