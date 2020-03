Einbruch der Passagierzahlen Berliner Flughäfen brauchen Finanzhilfe

Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen

Marc Fuchs zieht Kandidatur zurück

Der Kleinbottwarer Marc Fuchs tritt im zweiten Durchgang bei der Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen nicht mehr an. Er will das Feld den beiden Favoriten Robin Reindl und Marcus Kohler überlassen – und gibt auch eine Wahlempfehlung ab.