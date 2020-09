Einbruch bei Übernachtungszahlen Hotels sind von Krise schwer gebeutelt

Hoffnung macht Timo Lutz, dass sich der Tourismus in der Region weiterentwickelt hat. „Wir leben hier in einer wunderschönen Landschaft mit vielen Möglichkeiten: Es gibt Weinwanderungen, Burgbesichtigungen, Radtouren und das schöne Mineralfreibad.“ Er glaube, dass sich der Anteil der Urlaubsgäste in Zukunft erhöhen werde. „Natürlich verbringt hier niemand einen 14-tägigen Urlaub, aber ein verlängertes Wochenende oder Hochzeiten auf den Burgen und runde Geburtstage bieten Möglichkeiten.“

Betroffen von der Corona-Pandemie war auch der Schillerhof in Marbach. „Wir hatten zweieinhalb Monate komplett geschlossen – der Rückgang um fast 50 Prozent ist also realistisch“, sagt Ernst Morlock, Inhaber des Hotels in der Marktstraße. Anders als Häuser mit vielen Geschäftskunden konnte der Schillerhof nach dem Lockdown bei Fahrradfahrern punkten. „Wir haben zu 80 bis 85 Prozent Gäste, die nur ein oder zwei Nächte bleiben“, berichtet Morlock. Dabei habe man Glück gehabt, dass die Wetterlage im Sommer so stabil gewesen sei, dass Radler unentwegt unterwegs sein konnten.

Die Lage seit Ende des Lockdowns sei stabiler geworden, bestätigt Asu Senuysal, Mitarbeiterin des Hotel Langhans in Beilstein. Allerdings beobachte sie in den beiden vergangenen Wochen eine zunehmende Angst vor einer zweiten Coronawelle. Dies habe auch schon zu Stornierungen geführt. Sie persönlich hoffe, dass es nicht zu neuen Lockdowns komme.