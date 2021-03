Einbrecher versucht in Tamm zweimal sein Glück Perserkatze im Garten eingefangen

Zuerst tauchte der Mann am Samstagmorgen gegen 10 Uhr in der Reutlinger Straße auf, wo er ausgerüstet mit einer Transportbox über den Zaun in den Garten kletterte. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt auch der Stubentiger auf. Als eine Zeugin den Unbekannten bemerkte, hatte der das Tier bereits eingefangen. Die Frau schrie den Mann an, woraufhin dieser die Katze losließ und die Flucht antrat.